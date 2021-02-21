تونس: انتفاض الفلاحين في -أولاد جاء بالله- و-البقالطة- ومهمة - السيادة على الغذاء - - بشير الحامدي

2021/02/21 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي عندما تمعن الدولة في تخريب الفلاحة وتفقير الفلاحين الصغار والفقراء عبر البنوك والشركات الزراعية هذه المؤسسات التي اجتهدت طيلة عشريات وتمكنت من القضاء على البذور المحلية وعلى قطيع الحيوانات المحلي وعبدت الطريق لاستفرادها بالمضاربة في كل ما يهم الفلاحة المحلية لتنتصب في السوق كمتصرف وحيد له وحده يعود أمر جلب البذور بأنواعها والأعلاف وكل الإنتاج الفلاحي وتسعيره والمضاربة فيه لا شك أن ذلك سيقود إلى حا ......





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