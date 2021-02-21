2021/02/21 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ هل إبنكَ في البيت ؟ * لماذا ..



ماذا تُريدُ منهُ ياحمكو ؟ـ أريدُ أن يُزيل جميع الصُوَر من هاتفي النّقال ، وكذلك مُحادثات الماسينجر ويشطب الفيسبوك وحافظات الصور والألبومات ! .



* ما الأمر .



ماذا دهاك ياحمكو المجنون ؟ـ سوف آخُذ إبنتي إلى تُركيا للعلاج .



* وماعلاقة ذلك بهاتفك النقّال ؟!ـ أنهم يفتشون الهواتف النقالة واللابتوبات والفيسبوك ، فإذا وجدوا أشياء " مُريبة " يُصادر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمكو والهاتِف النَقال - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمكو والهاتِف النَقال - امين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).