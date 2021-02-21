ماء كربلاء تنبه بخصوص انقطاع المياه عن مناطق متعددة في المحافظة

2021/02/21 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية ماء كربلاء اليوم الاحد ان

مياه الاسالة سوف تنقطع عن مركز المدينة

والأحياء ضمن حدود المركز يوم الثلاثاء

٢٣/ ٢/ ٢٠٢١ وذلك لازالة التعارضات مع

صحن العقيلة زينب عليها السلام وأعمال

التطوير وا

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