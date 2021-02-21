مارك ستراند: الاحتفاظ بالأشياء مجتمعة - عادل صالح الزبيدي

2021/02/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صالح_الزبيدي شاعر وكاتب مقالات ومترجم أميركي من مواليد كندا عام 1934، تلقى تعليمه في كندا والولايات المتحدة وايطاليا، ألتحق عام 1962 بمشغل كتاب ايوا ليحصل بعدها على درجة الماجستير في الفنون.



عمل ستراند ومازال في التدريس الجامعي ونشر إحدى عشرة مجموعة شعرية، فضلا عن ترجمته أعمالا للشاعرين رافائيل البرتي و كارلوس دراموند دي آندراد وشعراء آخرين.



انتخب في 1981 عضوا في الأكاديمية الأميركية للفنون والآداب، ونال شعره ......





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