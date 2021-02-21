مقاربة الاتجاه الماركسي القومي لبناء الدولة القومية - عبدالله تركماني

2021/02/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني بدأ تبلور هذا الاتجاه منذ المؤتمر الأول لشيوعيي آسيــــــا الوسطى المسلمين، في الفترة ما بين 24-30 مايو/أيار 1919.



وازداد تبلوراً في مؤتمر شعوب الشرق، الذي انعقد بباكو في شهر سبتمبر/ايلول عام 1920.



وفي كلا المؤتمرين شدّد المندوبون المسلمون على ضرورة تكييف الأيديولوجيا الشيوعية مع الظروف الخاصة بالشرق، وألحّوا على الطابع الأساسي الذي تتميز به الثورات القومية، الضامنة الوحيدة لانعتاق الشرق انعتاقاً ......





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