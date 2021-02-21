صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 343 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/21 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 343 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 225 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 343 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

225 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 16 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 54 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 14 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 4 حالات من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الشعب 73 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الرصافة 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 20 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 118 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

9 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية 957 / 961 / قرب جانع الصدرين/ قرب حسينية الامام المهدي / 954 دور الصحة/ الزراعي .

29 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / قطاع 73 / 538 / الاورفلي / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 .

15 حالة في منطقة البلديات محلة / 738 / 730 / 734 / 754 / 732 / 754 / 731 .

7 حالات في شارع فلسطين محلة / 505 / 503 / المستنصرية / 508

5 حالات في الكرادة محلة / 906 / 905 / كرادة داخل / .

4 حالات في حي القاهرة محلة 324 / 322 / 333 .

10 حالات في الشعب محلة / 335 / 337 / 323 / حي اور / 341

9 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / المفرق .

3 حالات في المدائن محلو 103 / جسر ديالى .

3 حالات في المنصور محلة / 611 / 617 .

7 حالات في الحسينية محلة / 222 / 215 / 202 / قرب مطعم الامير

4 حالات في بغداد جديدة / زيونة / وقرب المول / ميسلون

وحالتين في كل من الاعطمية / و الدورة محلة 816 / 828 / و بارك السعدون محلة 103 / و الكرخ منطقة ابو دشير / والعبيدي محلة 757 / وحي اكد 758 / و حي الزهراء 755 / و الصليخ محلة 324 .

وحالة واحدة في كل من ناحية الرشيد / و الطالبية محلة 321 / وباب الشيخ / والزوية / و ام الكبر /و حي المنتظر / و الدورة .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 79633 توفي منهم 1427 للاسف فيما اكتسب الشفاء 74811 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3395”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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