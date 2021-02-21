وزارة التربية: التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحضوري

2021/02/21 | 19:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد صرحت وزارة التربية ان التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحضوري في المدارس بالمحافظات العراقية.واعربت الوزارة عن حرصها لإجراء امتحانات نصف السنة وبالدوام الحضوري في المدارس.وقالت الوزارة ان، “البلاد تمر اليوم بوضع استثنائي يتمثل بتفشي فيروس خطير ما يتطلب عدم وجود تجمعات ودوام حضوري”.وتأتي هذه التصريحات …

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