عائلة ناشط مدني معتقل باربيل تكسر الصمت

2021/02/21 | 19:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عائلة الناشط المدني المعتقل باربيل " بندوار علي"، الجهات ذات العلاقة الى معرفة مصيره بعد 7 اشهر من اختفائه.

وعقدت عائلة الناشط المعتقل " بندوار علي" يوم الاحد، بمدينة دهوك، مؤتمرا صحفيا، داعية الى معرفة مصيره كما اخبروهم بانه معتقل في القسم الخاص بمديرية الآسايش العامة بمدينة اربيل .

واضاف ايوب رشيد والد بندوار، اننا لحد الان لا نعرف مصيره او سبب وظروف اعتقاله كما لا يسمحون لنا بزيارته، مؤكدا عدم اجراء اية محاكمة لنجله لحد الان.

وكان 31 برلمانيا، قد طلبوا مؤخرا محكمة تمييز اقليم كوردستان باعادة النظر بقرار سجن صحفيين ونشطاء مدنيين لمدة 6 سنوات باربيل ، كما طالبت منظمات صحفية، بالحد من انتهاكات حرية الرأي والديمقراطية باربيل .

PUKmedia خاص

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