وزير الداخلية العراقي يزور السعودية: الحدود وملفات مشتركة

2021/02/21 | 19:48 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة ستناقش ملفات مشتركة عدة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي، في بيان مقتضب، إن الغانمي وصل إلى السعودية على رأس وفد أمني رفيع ضم عددا من قيادات الوزارة، ولم يتطرق البيان إلى الملفات التي سيناقشها الوزير العراقي في الرياض.

ألا أن مسؤولاً في وزارة الداخلية العراقية قال لـ"العربي الجديد"، إن الغانمي سيجري لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين، ستتطرق إلى قضايا عدة مشتركة تهم البلدين، وفي مقدمتها الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين وملف تأمينها، وزيادة التنسيق بين الجانبين في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، وملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وحاولت الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي التي نالت الثقة في مايو/أيار 2020، تطوير علاقاتها مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، ومن بينها العسكرية والأمنية.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي قام رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير يار الله، بزيارة إلى السعودية تناولت تطوير العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وذلك بعد أيام على زيارة لوفد أمني سعودي إلى العراق أجرى مباحثات تناولت قضايا مشتركة.

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