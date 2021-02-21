الانتر يحلق بصدارة الكالتشيو بثلاثية في شباك ميلان

2021/02/21 | 19:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

حقق إنتر ميلان فوزًا هامًا للغاية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعته بـميلان، ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

بدأ انتر المباراة بهدف مبكر عن طريق النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بعد عرضية رائعة من روميلو لوكاكو في الدقيقة 5.

وانتهى الشوط الأول بعد محاولات عديدة من إنتر ميلان، لكن دوناروما كان بالمرصاد، أمام لوكاكو وباريلا ولاوتارو.

في الشوط الثاني، بدأ ميلان أخطر، وتمكن هندانوفيتش من التصدي لثلاثة أهداف محققة أول 5 دقائق أمام إبراهيموفيتش وتشالهان أوجلو، وكذلك صاروخية تونالي.

ووسط سيطرة ميلان وتألق هندانوفيتش الخرافي، ارتد هجوم النيرازوري بطريقة رائعة، ومرر إريكسن لـ بريزيتش، ليضع الكرواتي الكرة أمام لاوتارو الذي لم يتهاون في إسكانها الشباك ويسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 57.

أقل من 10 دقائق، لم يُدرك ميلان ما يحدث، لتأتي القاضية عن طريق الدبابة روميلو لوكاكو، بعدما انطلق البلجيكي من وسط الملعب ومر من فرانك كيسيه والمدافه رومانيولي، وسدد صاروخية أرضية على يمين دوناروما، في الدقيقة 66، ليسجل الثالث.

ميلان دفع بالأوراق الرابحة ولكن كان الوقت قد تأخر، بعدما دخل لياو وكاستييخو، وخرج زلاتان إبراهيموفيتش من الباب الضيق.

وسط كل هذا، كان ميلان يحاول تسجيل ولو هدف شرفي، لكن سمير هندانوفيتش كان بالمرصاد لجميع تسديدات روسونيري.

حكم المباراة أطلق صافرة النهاية بعدما احتسب 3 دقائق وقت بدلًا من الضائع، ليعلن فوز ثمين لـ إنتر ميلان.

فوز النيرازوري رفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، بينما ميلان يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي، ويتوقف رصيده عند 49 نقطة في المركز الثاني.



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