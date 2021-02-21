انفجار يتسبب بمقتل طفل في ذي قار

2021/02/21 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، الاحد، بمصرع طفل اثر انفجار لغم من مخلفات الحروب السابقة قرب منطقة بصية .

وقال المصدر لـ NRT عربية، (21 شباط 2021)، ان "طفلا يبلغ من العمر 11 عاما، لقي مصرعه اثر انفجار لغم ارضي من مخلفات الحروب السابقة قرب منطقة بصية وسط البادية الجنوبية"، مشيرا الى ان "الضحية من العرب الرحل من سكنة محافظة ذي قار".

ويذكر ان محافظات ذي قار والمثنى والبصرة تعد من بين اكثر المحافظات العراقية تضررا من الالغام ومخلفات الحروب السابقة .

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