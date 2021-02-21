شرطة بابل تعلن العثور على حطام طائرة تعود للنظام السابق ضمن المنطقة الأثرية

2021/02/21 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الأحد ، العثور على جزء من حطام طائرة تعود للنظام السابق في منطقة بابل الأثرية”.وذكر بيان للقيادة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” الطائرة وجدت أثناء أعمال الصيانة وتهيئة الطرق التي تقوم بها دائرة الآثار والتراث ضمن منطقة بابل الأثرية استعداداً للمهرجان السنوي المزمع إقامته …

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