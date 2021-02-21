2021/02/21 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، الاحد، أن هناك بعض الذين وصفهم بـ”الواهمين” يقللون من شدة وحدة اعراض كورونا.وقال الحجامي في بيان على هامش زيارة تفقدية الى مستشفى المجلس الاقتصادي في منطقة البياع إنه “في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلد جراء دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحجامي: بعض “الواهمين” يقللون من شدة وحدة اعراض كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحجامي: بعض “الواهمين” يقللون من شدة وحدة اعراض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).