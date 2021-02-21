الصحة: سنخفف الإجراءات في حال تحسن الموقف الوبائي خلال أسبوعين

2021/02/21 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، أنها ستلجأ لتخفيف الإجراءات في حال تحسن الموقف الوبائي خلال أسبوعين، فيما أشادت بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وحظر التجوال.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "من المؤشرات التي سجلت، أن هناك التزاماً بتوجيهات الوقاية والخاصة بحظر التجوال، قياساً بالتجربة السابقة قبل عدة أشهر".

وأضاف البدر، أنه "في حالة تحسن الموقف الوبائي خلال أسبوعين سيجري تخفيف الإجراءات، أما في حالة استمرار الارتفاع وزيادة الأعداد ستقترح الوزارة تشديدها".

وختم بأن "القرار الأخير يبقى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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