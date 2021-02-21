الأنبار: اعتقال عنصر في داعش .. كان ’يشتغل’ في معمل

2021/02/21 | 19:50 - المصدر: وكالة ناس

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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين متخفيا بصفة عامل باحدى معامل الكرمة بالانبار ).

تاكيدا لجهودها المتضمنه ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الاول الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على احد الارهابيين متخفيا بصفة عامل في احد معامل الكرمة بالانبار .

وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .

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