واشنطن تعبر عن غضبها لمحاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي

2021/02/21 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأحد، عن غضب الولايات المتحدة من محاولة اغتيال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.

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