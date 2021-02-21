الكويت ترد على طلب العراق بشأن خوض مباراة ودية

2021/02/21 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

رد الاتحاد الكويتي لكرة القدم على خطاب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، بخصوص إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الشقيقين في الـ30 من شهر آذار/مارس المقبل.

وقال صلاح القناعي أمين عام الاتحاد الكويتي في تصريح صحفي تابعته وكالة/ المعلومة/، إن “اتحاده تلقى خطاباً رسمياً من الإخوة الأشقاء في العراق، يطلبون فيه إقامة معسكر في بلدهم الثاني الكويت، للفترة من الـ22 وحتى الـ30 من شهر آذار المقبل، ولكن الموعد المحدد سيكون فيه الأزرق الكويتي خارج البلد، وتحديداً في دبي لخوض معسكر تدريبي هناك، مع إجراء مباراة ودية مع لبنان في الـ25 من الشهر ذاته”.

وأشار القناعي إلى أنه “سيتواصل مع محمد فرحان أمين عام الاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل ترتيب موعد آخر، أو الطلب من العراق الحضور في دبي، وخوض المواجهة الودية بين المنتخبين الشقيقين في الـ29 أو الـ30 من الشهر المقبل، إذا ما وافق الإخوة في الاتحاد العراقي على هذا الطلب”، على حدِّ قوله.

ويذكر أن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قد ألغت فكرة إقامة معسكر تدريبي في دبي، وعلى ضوء ذلك طلب المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش إجراء معسكر مغلق في البصرة، يوجد فيه جميع اللاعبين المحليين والمحترفين، وقد تتخلله مباراة ودية مع نادي الميناء، في حال لم تتوفر مباراة مع أحد المنتخبات المعروفة. انتهى/ 25 ل

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