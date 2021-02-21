مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 20 عبوة ناسفة في كركوك

2021/02/21 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاحد، عن معالجة 20 عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة كركوك يفيد بوجود اجسام غريبة مقابل قرية المورة التابعة لناحيه الرياض وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تبين وجود عبوات ناسفة محلية الصنع عدد ٢٠".

وأضاف البيان أنه "تم العثور ايضا على صواعق كهربائية واجهزة تحكم عن بعد من مخلفات المجاميع الارهابية"، مؤكداً أنه "تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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