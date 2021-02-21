مليونير شاب يوضح الطريق السليم والصحيح لجني الثروات

2021/02/21 | 19:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]بلغت ثروة “تانر تشيدستر” الشاب البالغ من العمر 28 عاما ما يقارب المليون دولارا، بعد أن أمضى سنوات في جنيها.

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