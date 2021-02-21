روحاني: إلغاء العقوبات الأمريكية مطلب قانوني ومنطقي

2021/02/21 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، إن إلغاء العقوبات الأمريكية مطلب “قانوني” و”منطقي”.وبحث الرئيسان الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا التعاون الإقليمي بين البلدين و”استراتيجية إيران تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الاتفاق النووي”.وأكد روحاني خلال المكالمة على “تعزيز التعاون بين طهران وأنقرة لمواجهة التهديدات المشتركة وحل […]

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