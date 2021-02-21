انطوان: الحكومة والبرلمان لا يملكون تصورا علميا عن الموازنة

2021/02/21 | 20:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطون، الاحد، ان الموازنة الحالية لا سبيل لاقرارها الا بالتسوية السياسية والخاسر الوحيد هو المواطن.

وقال انطون في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الكتل السياسية سواء في الحكومة والبرلمان ليس لديهم تصور مهني وواقعي للموازنة الحالية”، مبينا، ان” المواطن هو الحلقة الاضعف في هذه الخلل وسيدفع الثمن وحده دون الحصول على منفعة اقتصادية كما كان ينتظرها من الموازنة”.

واضاف، ان” الحديث عن اعادة رسم خارطة الموازنة الرقمية وتبديل المبالغ فيها كما تتصور بعض الكتل امر لا يمكن ان يتم بهذه السهولة كونه بحاجة الى مؤتمرات مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي وهذا يحتاج الى وقت اكبر مما يتصوره البعض”.

واوضح، ان” الموازنة الحالية في طريقها الى التمرير لكن بالطريقة المعهودة وهي التسوية السياسية وفرض الارادات بين الكتل والقوى السياسية الموجودة في الساحة العراقية”.

واشار الى ان” انعدام مبيعات المركزي من العملة الصعبة قلت او شبه انعدمت بسبب عدم ثقة تجار العملة والمتعاملين مع المركزي بالظروف الحالية”.



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