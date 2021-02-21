تصريح من الفاتيكان بعد جولة في النجف وأور تحضيرًا لزيارة البابا

2021/02/21 | 20:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أبدى وفد افاتيكان، الأحد، ارتياحه بعد جولة في مدينة النجف ومحافظة ذي قار تمهيدًا لزيارة البابا فرنسيس في آذار/مارس.

وقال المنسق العام لزيارة البابا باسل يلدو في تصريح، إنّ "زيارة البابا ستكون تاريخية وستتم زيارة جميع الأماكن المقررة ضمن الزيارة"، لافتًا إلى أنّ "استقبال الوفد كان مميزًا في النجف".

ووصل وفد من الفاتيكان، في وقت سابق اليوم، إلى مطار النجف الدولي، وأجرى جولة في المدينة قبل أنّ يغادر إلى محافظة ذي قار للاطلاع على ترتيبات زيارة البابا المرتقبة.

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