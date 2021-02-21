التجارة: 48 مليار دينار ميزانيتنا منذ بداية العام وحتى الان ولا تكفي لتأمين شهر واحد

2021/02/21 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، أنها وفرت مادة الطحين الى جميع المحافظات من الحنطة المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن الوزارة تمكنت من تأمين مادة الطحين إلى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن مادة الطحين انتجت من الحنطة المحلية المسوقة من قبل الفلاحيين.

وأضاف أن توفير مفردات البطاقة التموينية بأكملها تحتاج وزارة التجارة إلى تخصيصات مالية، ومنذ بداية العام الحالي وحتى الان استلمت الوزارة مبلغ 48 مليار دينار وهذا المبلغ لا تكفي شراء 20 الف طن من الزيت.

وأشار إلى أن مادة السكر تم توزيعها إلى المواطنين وان الأيام المقبلة ستوزع رز العنبر والزيت إلى المواطنين.

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