الصحة النيابية تحدد آلية وصول اللقاحات الى العراق

2021/02/21 | 20:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، أن آلية وصول اللقاحات إلى العراق، فيما أشارت الى أن زيادة كميات اللقاحات المستوردة تحتاج الى دور سياسي كبير.وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري للوكالة الرسمية، إن “زيادة عدد الاصابات والوفيات بكورونا خلال الاسبوعين الاخيرين تعد انذارا للدخول في مرحلة الخطر”، مؤكدا أنه “اصبح على الجميع سواء مؤسسات أو اشخاص الالتزام بالاجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.وأضاف، أن “الحكومة والمتمثلة بوزارة الصحة تعاقدت مع شركات عالمية كفايزر واسترازنيكا لاستيراد لقاحات كورونا”، مبينا أن “اللقاحات ستصل العراق على شكل وجبات”.وأشار الى أن “العراق سيتسلم 3 […]

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