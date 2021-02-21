الداخلية تتحدث عن إجراءاتها أيام الحظر الجزئي وعودة الحركة في الشوارع

2021/02/21 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، وجود إجراءات مشددة لإلزام المواطنين بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في ايام الحظر الجزئي، فيما كشف حقيقة المعلومات بخصوص التفشي الوبائي داخل السجون التابعة للوزارة.

وقال خالد المحنا، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الإجراءات المطبقة حالياً مشددة ونأمل ان تؤدي إلى وقف سلسة انتشار وباء كورونا"، مبينا أن "نسب الالتزام تتفاوت ما بين المناطق الشعبية وباقي المناطق وهي حالياً عالية".

وأضاف المحنا، أنه "في أيام الحظر الجزئي ستكون هناك إجراءات مشددة لإلزام المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في الشارع وداخل السيارات ولن نسمح بأية تجمعات".

وأشار إلى أن "المنتسبين في الأجهزة الأمنية دوامهم يكون 50%"، موضحا أن "ما يقال عن تفشي كورونا في السجون التابعة لوزارة الداخلية لم يشخص لدينا، واتخذنا إجراءات لمنع زيارة أهالي الموقوفين".

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية حدوث "تراخٍ لدى المواطنين بعد تراجع عدد الإصابات كثير قبل الموجة الأخيرة، ولا بديل عن التعويل على وعي المواطنين"، مبينا أن "اجراءاتنا الملزمة هدفها توعية المواطنين بالخطر".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس السبت، من فقدان السيطرة على الوضع الصحي في العراق بسبب انتشار فيروس كورونا وسلالته الجديدة، فيما أشرت ارتفاعاً سريعاً بأعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وقال بيان الوزارة، الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "تصاعد الاصابات بشكل سريع يستمر للايام الاخيرة اضافة الى تسجيل اصابات شديدة في الاطفال والاعمار الشابة وهذا ما يحدث لاول مرة وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت".

وأضاف: "لذلك آن الاوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه ان يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين ويتحتم الان تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع ارجاء العراق".

وتابع البيان ان "التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومع انتشار هذه السلالة الجديدة يهدد بارتفاع سريع بالاصابات خلال الايام القادمة مما يعرض مؤسساتنا الصحية الى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الاصابات المتزايد مما يؤدي الى زيادة بالوفيات".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر حاليا هو الالتزام بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل مستمر وتجنب مختلف أنواع التجمعات البشرية والاماكن الضيقة، والتعاون مع الفرق الصحية الرقابية في متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية".

وأكد بيان الوزارة، أنه "بالوقت نفسه فان الصحة تطمئن المواطن بان مؤسساتها الصحية كافة على اهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة المرضى حيث تم توفير الاسرة الكافية وكافة العلاجات والمستلزمات الطبية المطلوبة، وننصحه بعدم التأخر عن مراجعة مؤسساتنا الصحية عند الشعور باي اعراض مرض الكوفيد".

وأكمل البيان: "من منطلق مسؤوليتنا التاريخية امام شعبنا العزيز ندعو كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية بتعليق كل النشاطات ذات التجمعات البشرية كما نهيب بالوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة كافة والسادة محافظي المحافظات العراقية ذات المراقد المقدسة بذل الجهود الحثيثة لوقف الفعاليات الدينية ذات التجمعات البشرية كافة خلال الايام القادمة والالتزام بالاجراءات الوقائية بشكل تام داخل المراقد المقدسة والمزارات الشريفة".

واضافت الوزارة: "بعد ان دخلت قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيز التنفيذ فاننا نهيب بالمواطنين كافة بان يكونوا على قدر المسؤولية وأن يعوا الخطر الكبير ويلتزموا بالاجراءات الوقائية وفي الوقت نفسه فاننا نثمن الملتزمين منهم بارتداء الكمامة وتجنب التجمعات البشرية وتعقيم اليدين".

وتابعت: "كل الشكر والتقدير للكوادر الطبية والصحية وهي تواصل تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب للمرضى في مؤسساتنا الصحية، الشكر والتقدير للجهات الامنية كافة لجهودهم المبذولة في تنفيذ الحظر الصحي ومنع التجمعات البشرية، اضافة الى مساندتهم للفرق الصحية في مهامها الرقابية لتنفيذ الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

واختتم البيان بالقول، "كما نشكر جهود القنوات الاعلامية كافة لتكثيف جهودهم في بث التوعية الصحية والتاكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية، كما نشيد بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وكل الجهات الساندة لدعم جهود الوزارة في معركتها ضد الوباء في موجته الثانية الخطرة".

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