2021/02/21 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية دخول 8 صهاريج من الغازات الى البصرة قادمة من الكويت.وذكر بيان الهيئة انه تم دخول غازات الأوكسجين الطبي السائل والنايتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بواقع (8) صهاريج بوزن (160 طنا) قادمة من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي./انتهى9

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