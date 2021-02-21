مستشار الأمن الأمريكي: مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي لكن إيران تهدد بمواصلة التخلي عن تطبيقه

2021/02/21 | 20:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول برنامج إيران النووي حال استئناف طهران امتثالها للصفقة.وقال ساليفان، في مقابلة مع شبكة "CNN"، اليوم الأحد: "ما قلناه مرارا هو أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى التزامها في حال عادت إيران إلى الامتثال لشروط الصفقة".وأضاف ساليفان: "بصراحة، يتمثل أحد المخاوف الآن في أن إيران تهدد مسبقا بالتخلي أكثر عن تطبيق التزامها، وقد رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العمل الذي تحاول القيام به لضمان عدم استخدام برنامج إيران لأغراض صناعة الأسلحة".وأعلن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أمس السبت، أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي في 23 شباط الحالي ما يعني خفض إمكانيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من مدى التزام إيران ببنود الصفقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا يبدو أنها سترفع عقوبتها على بلاده./انتهى9

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