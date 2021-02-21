الكروي: الارهاب دمر نحو 150 قرية زراعية في ديالى واعمارها اصبح حبر على ورق

2021/02/21 | 20:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الاحد، بان تنظيم داعش الارهابي دمر نحو 150 قرية زراعية في ديالى.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي بعد اجتياحه مناطق واسعة في ديالى بعد حزيران 2014 عمد الى تدمير وتخريب القرى الزراعية التي استباجها من خلال تدمير ممنهج للبنى الخدمية والزراعية وحتى الاشجار لم تسلم من مخططاته المتطرفة من خلال احراق البساتين وتلويث مياه الابار الارتوازية “.

واضاف، ان “نحو 150 قرية زراعية في ديالى دمرت بنسبة متفاوته خلال فترة اجتياح داعش بعضها وصل الى نسبة 100% مؤكدا بان كل وعود اعمار القرى المحررة لاتزال حبر على ورق ولم يحظى ايا من اصحاب المنازل المدمرة باي تعويض رغم رفع معاملات رسمية منذ سنوات”.

ودعا الى” ضرورة توثيق لكل الخراب والدمار الذي احدثه الارهاب في المناطق المحررة من اجل ان يكون اطار هام للاجيال القادمة لبيان خطورة الفكر المتطرف ومافعله من جرائم مروعة بحق الاهالي”.

وكان تنظيم داعش اجتاح مناطق واسعة من ديالى بعد 2014 وسيطر على بعضها قبل ان تنجح قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية في تحريرها بعد معارك شرسة مع التنظيم”.انتهى 25 ف

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