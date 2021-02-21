وزير الداخلية العراقي يصل الرياض

2021/02/21 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان علي الغانمي

إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية

للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد

الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن

نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وضم الوفد الرسمي الم

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