العراق يطرح حقل عكاز الغازي في صحراء الانبار للاستثمار

2021/02/21 | 20:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اليوم الاحد، عن قرب تعاقد وزارته مع واحدة من الشركات النفطية الكبيرة للاستثمار في حقل عكاز الغازي، مشيرا الى ان التراكيب الغازية في صحراء الانبار “واعدة”.

وقال عبد الجبار في حديث صحفي ، إن “المنطقة التي فيها حقل عكاز الغازي هي منطقة حركات وحاليا انفتح النقاش مع واحدة من الشركات النفطية الكبيرة للاستثمار في الحقل”، مؤكدا ان “الوزارة ذاهبة باتجاه التعاقد معها لاستثمار الغاز الحر فيها والذي سيكون بحدود 300 مليون قدم مكعب قياسي “.

واضاف، ان “التراكيب النفطية والغازية بالمنطقة هي تراكيب واعدة في صحراء الانبار وان الوزارة ذاهبة بهذا الاتجاه”، مؤكدا “عدم وجود اي مشكلة امنية او تقنية في المنطقة في الوقت الحاضر”.

واشار عبد الجبار الى ان “استثمار حقل عكاز في طريقه للحل”، لافتا الى ان “حقلي عكاز والمنصورية في كل الاحوال اذا اردنا ان ننتج منهما سيكون بعد ثلاث سنوات 500 مليون قدم مكعب قياسي”.

وكان ائتلاف مكون من شركة كوكاز الكوري وكاز الكازاخستاني فازا في حزيران 2011 ضمن جولة التراخيص الثالثة بتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار بعد تقديم لعطاء تضمن كلفة إنتاج البرميل المكافئ خمسة دولارات وخمسين سنت وبقدرة إنتاجية تبلغ 400 مقمق وباستثمار ما يقل عن 25 مليار دولار خلال 13 عاما للوصول إلى ذروة الإنتاج من الحقل، لتنسحب شركة كاز الكازخستانية بعدها ومن ثم انسحبت ايضا شركة كوكاز الكورية نتيجة الاوضاع الامنية غير المستقرة التي مرت بها المنطقة.

ويقع حقل عكاز الغازي الذي تم اكتشافه عام 1992شمال غرب الانبار، 25 كم جنوب غرب قضاء القائم على نهر الفرات، بالقرب من الحدود السورية، ويبلغ طول الحقل 50 كم ويبلغ وعرضه 18 كم ويوجد فيه ستة آبار محفورة ويبلغ المخزون الغازي المثبت فيه 5،6 تريليون متر مكعب قياسي.

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