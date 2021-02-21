الصحة ترد على المشككين بجدوى حظر التجوال: قد ننتقل إلى ’الشامل’ كلياً

2021/02/21 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد، رياض عبد الأمير، مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، الأحد، أن أولى شحنات لقاح كورونا ستصل إلى العراق نهاية الأسبوع الحالي، فيما أكد فرض حظر التجوال ساهم بخفض عدد الإصابات.

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