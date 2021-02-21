الأعرجي ووزير الخارجية يؤكدان أهمية مبدأ الحوار كسياسة ثابتة للحكومة العراقية

2021/02/21 | 20:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد وزير لخارجية فؤاد حسين ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الاحد، على استمرار مبدأ الحوار كسياسة ثابتة في علاقات العراق مع جيرانه.وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان، ان ” الأعرجيبحث مع حسين، آخر التطورات السياسية وعلاقات العراق الخارجية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة العراق وشعبه”.واضاف ان “اللقاء تناول أيضا، علاقة العراق بمحيطه […]

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