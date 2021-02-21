رسول: الحظر الجزئي سيبدأ من الساعة الثامنة مساء الاثنين الى الخامسة فجراً

2021/02/21 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

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اكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان الحظر الشامل ينتهي في الساعة الخامسة فجراً من يوم الاثنين ويبدأ الحظر الجزئي من ساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة فجراً.

وقال رسول في تصريحات صحفية ان الإجراءات التي ستتخذ تركز على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والالتزام بكل تعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، مشيرا الى ان عدم الالتزام بالتعليمات ستكون مقابلها محاسبة ضمن القانون، وأضاف رسول ان مراكز التجميل والمساج ستبقى مغلقة وستعتمد المطاعم نظام التوصيل فقط وستغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء.

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