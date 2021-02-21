2021/02/21 | 20:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، دخول 8 صهاريج محملة بلاوكسجين الى العراق قادمة من الكويت.وذكرت الهيأة في بيان، انه “تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيأة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية،وتؤكد دخول غازات الأوكسجين الطبي السائل والنايتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بواقع (8) صهاريج بوزن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول 8 صهاريج أوكسجين للعراق قادمة من الكويت) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول 8 صهاريج أوكسجين للعراق قادمة من الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).