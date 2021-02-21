تعرف على ترتيب هدافي الليغا الاسبانية

2021/02/21 | 20:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن أضاف فريق قاديش إلى قائمة ضحاياه في مباراتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 24 لليغا.

ورفع ميسي رصيده إلى 16 هدفا، بعد إحرازه هدف برشلونة الوحيد من ضربة جزاء في مرمى ضيفه قاديش (1-1)، على ملعب “كامب نو”.

وتساوى “البرغوث” مع صديقه وزميله السابق في برشلونة الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، في ترتيب هدافي الليغا، برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وفي ما يلي ترتيب قائمة أفضل هدافي الليغا الإسبانية، حتى الآن:

1- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – برصيد 16 هدفا

– الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 16 هدفا

3- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 13 هدفا

– الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 13 هدفا

5- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 12 هدفا

– السويدي ألكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 12 هدفا

7- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 11 هدفا

– الإسباني ميكيل اويارزابال (ريال سوسييداد) – 10 أهداف

9- الإسباني روجر مارتي (ليفانتي) – 9 أهداف

– إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 9 أهداف

11 – الإسباني ماركوس لورنتي (أتلتيكو مدريد) – 8 أهداف

– الإسباني إنريكي غارسيا كيكي (إيبار) – 7 أهداف

– الإسباني سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس) – 7 أهداف

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