2021/02/21 | 21:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]رد الاتحاد الكويتي لكرة القدم على خطاب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، بخصوص إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الشقيقين في الـ30 من شهر آذار/مارس المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت ترد على طلب العراق بشأن خوض مباراة ودية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت ترد على طلب العراق بشأن خوض مباراة ودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).