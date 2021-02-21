عاجل: الصحة تؤكد: جميع اللقاحات ستكون مجانية وتحدد الفئات المشمولة

2021/02/21 | 21:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الناطق باسم الصحة، سيف البدر، اليوم الاحد، جميع اللقاحات ستكون مجانية، فيما حدد الفئات المشمولة باللقاح.وقال الناطق باسم الصحة، سيف البدر خلال اجتماع لجنة الاعلام للجنة الوطنية للقاحات، ان “جميع اللقاحات ستكون مجانية، وستكون هناك ثلاثة لقاحات منها فايزر والصيني”، مضيفا ان “كل شخص سيتلقى متابعة صحية لنصف ساعة بعد الحقن، وان […]

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