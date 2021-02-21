2021/02/21 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / المركز الخبري الوطني أبلغت إدارة محافظ كركوك، الأحد (21 شباط 2021)، مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بموافقة هيئة المساءلة والعدالة على استثناء موظف في ديوان المحافظة من إجراءات المساءلة والعدالة تمهيداً لتعيينه مديراً لمطار كركوك.وقال محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري في وثيقة رسمية موجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحصل “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



استثناء أحد البعثيين لتعيينه مديراً لمطار كركوك المركز الخبري الوطني.

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