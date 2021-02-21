2021/02/21 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني عقد حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اجتماعاً بحضور قياداته، لبحث ملفي التحالفات الانتخابية، ومشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وذكر المكتب الاعلامي لحزب تقدم، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قيادة “تقدم” ورؤساء اللجان النيابية للتحالف، عقدت، اليوم الأحد، اجتماعاً للتباحث حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد انشقاق الكربولي..



حزب الحلبوسي يجتمع بقياداته لبحث هذين الملفين المركز الخبري الوطني.

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