اصابة 17 طبيبا بكورونا خلال اقل من شهر في ذي قار

2021/02/21 | 21:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نقابة اطباء ذي قار اليوم الاحد،

عن تسجيل 17 اصابة من الموجة الثانية

لفيروس كورونا بين الاطباء المحافظة .

وقال امين سر نقابة الاطباء في ذي قار

الدكتور عبد الحسن النيازي في

تصريح صحفي ان عدد الاصا

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