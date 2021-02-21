2021/02/21 | 21:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد

العراقي، الاتحاد الكويتي لكرة القدم،

وذلك لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين

نهاية مارس/ أذار المقبل، ضمن

تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية

المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلب مواجهة الكويت وديا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلب مواجهة الكويت وديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).