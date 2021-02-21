الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة تدمر وكرين للدواعش وتستولي على اسلحة في الرطبة الانبار

2021/02/21 | 21:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن تمكن الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة من تدمير وكرين للدواعش والاستيلاء على اسلحة في الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار وبمشاركة قوة محمولة جواً من فوج استخبارات القيادة وفوج مغاوير الفرقة الاولى تتمكن من تدمير وكريّن للدواعش في جنوب وجنوب غرب قضاء الرطبة بالانبار وفي عمق الصحراء”.

واضافت ان “العملية تم خلالها الاستيلاء على ١٢ رمانة يدوية، وقاذفة RBG7، و٢ قنبرة هاون ١٢٠ ملم، بالاضافة الى هاون ٦٠ ملم ،ورشاشة BKC ، برميل وقود سعة ٢٢٠ لتر، فيما تكفلت المفارز الهندسية بتدمير الاوكار والمواد تحت السيطرة.



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