الرافدين: غداً منح السلف للموظفين.. الاستلام فوري

2021/02/21 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن المباشرة بمنح سلف الموظفين يوم غد.

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وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021)، ان "المباشرة بمنح السلف للموظفين غدا الاثنين وعن طريق فروع المصرف واستلامها فوريا مع اتخاذ اجراءات وقائية من كورونا".

و أعلن مصرف الرافدين، في وقت سابق من اليوم، أن استلام وتوزيع سلف الموظفين يكون عبر فروع المصرف حصراً.

وقال المصرف في بيان، إن "استلام وتوزيع السلف للموظفين، يكون من خلال فروع المصرف حصراً".

وأضاف، "ومنح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية عبر الفرع الرئيسي"، مبينا أن "المصرف اتخذ إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا".

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