قيادات تحالف “تقدم ” تبحث التحالفات الانتخابية والموازنة الاتحادية

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت قيادة تحالف تقدم ورؤساء اللجان النيابية فيه، عددا من الملفات المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد.

وعقد التحالف اجتماعاً للتباحث حول عدد من المواضيع المهمة خلال المرحلة الراهنة، ومن بينها ملف التحالفات الانتخابية، وضرورة إكمال التشريعات اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة، فضلا عن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الفين وواحد وعشرين.

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