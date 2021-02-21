فاوتشي: قد يضطر الاميركيون الى ارتداء الكمامات حتى نهاية العام المقبل

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

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أشار مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الى احتمال أن يضطر سكان الولايات المتحدة إلى ارتداء الكمامات الطبية لفترة تمتد حتى نهاية العام الفين واثنين وعشرين.

ورجح فاوتشي في تصريح للإعلام الأميركي، ان تعود الأوضاع في الولايات المتحدة أواخر العام الجاري إلى حالة طبيعية نسبياً بالمقارنة مع الاوضاع التي مرت بها البلاد عام الفين وعشرين، مستدركا أن عوامل مثل تلقيح معظم سكان البلاد للوقاية من الفيروس، والانخفاض الكبير لمستوى الإصابات في المجتمع، ستؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية العامة بما في ذلك الإلزام بارتداء الكمامات.

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