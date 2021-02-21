البارزاني والحمداني يبحثان انشاء سدود جديدة في الإقليم وباقي انحاء البلاد

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، إنشاء سدود جديدة في عدد من مناطق البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال البارزاني في أربيل وزير الموارد المائية في لقاء ناقشا فيه حسب بيان لرئاسة وزراء الإقليم، سبل تعزيز التنسيق بين وزارتي الموارد المائية في الحكومة الاتحادية ونظيرتها في حكومة كردستان، فضلا عن إطلاق المشاريع الاستراتيجية وتأمين متطلبات صيانة السدود وإنشاء سدود جديدة في العراق وإقليم كردستان، إضافة الى بحث آلية حل مسألة تأخر رواتب موظفي السدود في الإقليم والمتأخرة منذ عدة أشهر.

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