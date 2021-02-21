عضو بائتلاف العبادي يوضح بشأن ’’فيتو’’ يمنع عقد بعض التحالفات ويعقب على التحالف مع الصدر والمالكي

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق عقيل الرديني، القيادي في ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، اليوم الاحد (21 شباط 2021)، على ما يثار حول ’’فيتو’’ يمنع ائتلافه من التحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، "صراحة لا يوجد اي فيتو ضد اي كتلة او تكتل سياسي او اي شخصية في المشهد العام العراقي، في بناء تحالف معهم"، لافتا الى ان "ائتلافه لديه مشروع وطني يرفع شعار الدولة اولا ومن ينسجم مع تطلعاتنا في بناء العراق وفق الاسس التي تبني وطن وتنقذه من ازماته سنتحالف معه".واضاف الرديني، ان " فيتو ائتلاف النصر سيكون ضد اي كتلة او تكتل سياسي لا تنسجم مع تطلعاتنا واهدافها الثابتة لانه لا نريد ان نناقض انفسنا بأنفسنا"، مؤكدا بان "مسارنا واضح في بناء الدولة العراقية وطرحنا ثابت لأننا ندرك اهمية ان يكون البناء صحيح من اجل خلق مستقبل افضل للاجيال القادمة من خلال تجاوز كل الاشكالات وتحديد مسارات ثابتة لملف بناء الدولة العراقية".وكان اخر لقاء جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، قبل ثلاثة أعوام، حين كان الاخير في اخر ايام دورته برئاسة الحكومة التي استلمها عام 2014، فيما لم يعلن عن أي لقاء علني بين العبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون منذ اعوام. وفي وقت سابق ، علق رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، على الانتشار الأخير لقوات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، في شوارع ثلاث محافظات، فيما تحدث عن رغبة التيار بزعامة مقتدى الصدر بنيل منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.وقال العبادي في مقابلة صحفية "سمعت خطاب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بخصوص سبب انتشار السرايا السلام وهدفه لدعم الدولة، وأنا أقول ان اصدار أوامر بانتشار اية قوة يجب ان يكون من القائد العام للقوات المسلحة".وتابع "الصدر صديق وعملنا سوية في فترة شابها شد وتفهم واسع أيضاَ".وعن رغبة التيار الصدري بالحصول على رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، أكد العبادي أن "حديث التيار الصدري عن سعيه للفوز بمنصب رئيس الوزراء جزء من حملة لتحفيز الجمهور، وهذا من حقهم، ونعتقد انه لن يحدث تغيير كبير في عدد مقاعد القوى السياسية التي شاركت بانتخابات 2018".

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