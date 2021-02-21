وزير الصحة: العراق دخل الموجة الثانية.. شيئان يحددان موعد انتهائها وزوال الخطر

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي – مقابلة متلفزة

لا صحة لدخول كمية من لقاح كورونا إلى العراق ومنحها لمسؤولين

السلالة الجديدة تمتاز بسرعة الانتشار وهي اشد اعراضاً من السلالة الأولى وتصيب الأطفال والشباب بنحو واضح

ما نمر به حالياً هو موجة ثانية من جائحة كورونا في العراق

ارتداء الكمامة والالتزام بالوقاية هما من يحددان موعد انتهاء الوجبة الثانية وعدم الالتزام سيطيل بقائها

للأسف لاحظنا عدم التزام من قبل مقاهي وتجمعات تستخدم أضواء خافتة وتم رصدها وخاصة في منطقة الكرادة ونتعامل معها

المواطنون لبوا دعوة وزارة الصحة للالتزام وخاصة في المناطق الشعبية وهذا تحقق بشكل واضح

تجولت في مناطق الفرات وأبو غريب والكرخ والأعظمية وحي سومر والأعظمية ومناطق أخرى ولاحظنا حتى الأطفال يرتدون الكمامة

من الممكن أن نعزل منطقة عن منطقة أو محافظة عن محافظة ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا

لاحظنا التزاماً أفضل في جانب الكرخ ببغداد وايضاً هناك متابعة للملامسين ما اسهم بالكشف عن العديد من الإصابات

إذا استمر التزام المواطنين ستكون النتائج ونستطيع تقليل الإصابات بفترة قصيرة

ندرس حالياً خطة صحية بشأن زيارة الأمام الكاظم المرتقبة والمرجعية الرشيدة شددت على الالتزام باجراءات الوقاية والحظر

ستكون هناك قرارات تخص الزيارة ولدينا تواصل مع المراقد

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