الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد المتهمين بالارهاب في الانبار

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، القاء القبض على احد المتهمين بالارهاب متخفيا بصفة عامل باحدى معامل الكرمة بالانبار.وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تاكيدا لجهودها المتضمنه ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في …

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