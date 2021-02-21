الموانئ تعلن تأهيل ناقلة الوقود “السيبة”

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الاحد، تأهيل ناقلة الوقود “السيبة” بعد فترة توقف دامت خمسة سنوات في موانئ أم قصر إثر تعرضها لحادث عرضي. وذكر مدير الشركة فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استنادًا الى توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بضرورة ادامة وتأهيل الوحدات البحرية المتوقفة …

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